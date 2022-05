Quentin COTE

Travailleur dynamique dans le domaine de la comptabilité, rigoureux, j'ai exercé pendant plusieurs années en comptabilité fournisseurs dans le secteur industriel. J'ai obtenu le BTS Comptabilité et Gestion des Organisations en 2014, et certaines matières du Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG) en alternance.



Par ailleurs, je pratique le tennis de table et l'arbitrage de ce sport. Aussi, poète, j'aime écrire et tiens depuis 2008 une entreprise par laquelle je pratique l'autoédition (7 livres).