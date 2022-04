Christophe BENOIST

En charge du Business Development des catégories Entretien et Hygiène-Beauté chez Amazon.fr après 16 ans d'expérience en FMCG chez Unilever.



Près de 5 ans en Capillaire chez Unilever au sein du Centre d'Innovation Européen avec des fonctions de Brand Development (Dove Hair, Axe Hair) et de Strategic Planning.

Plus de 11 ans dans les Glaces chez Unilever, d'abord en France avec des fonctions en Ventes, Marketing puis Category Management, dont 5 ans (2004-2008)en expatriation à Rome, siège Européen d'Unilever pour les Glaces.



Mes compétences :

Marketing