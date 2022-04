Christophe BENOIT

L'environnement étant une de mes passions tout comme la construction, j'ai décidé en 2007 d’associer les deux pour en faire mon activité.

De formation menuisier jusqu'à ingénieur bois, j'ai acquis de l'expérience en tant que salarié dans plusieurs entreprises du bâtiment et de la construction.

Très impliqués et actif depuis 10 ans dans plusieurs associations de défense de l'environnement, mon activité pro est pour moi un prolongement de mes engagements.

Il est plus que nécessaire aujourd'hui de réduire notre impact quotidien sur l’environnement.

A ce titre l'habitat doit également évoluer pour ne plus être un bien de consommation mais pour s’inscrire dans une démarche durable. Cette approche doit être réfléchie, raisonnée sans exclure les possibilités d’évolutions et d’extensions. Cela afin de lui apporter la capacité à être utile à plusieurs générations à travers différents usages.

Dans ce contexte, il faut privilégier les ressources locales. La paille en est une.

Ce matériau économique et performant fait son grand retour dans l’habitat et tout naturellement, je me suis engagé dans ce mode constructif. Membre du Réseau Français de la Construction paille et d’Approche Paille, j’ai une prédilection pour la technique du GREB. Simple et économique cette technique est accessible à tous. L’un de mes objectifs étant d’apporter un habitat sain au plus grand nombre sans que l’aspect économique soit un frein à la construction, cette technique est une réponse à ma recherche.

Aujourd’hui je réalise des constructions aussi bien en clé en mains que de l’accompagnement à l’auto-construction.