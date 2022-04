Christophe BERNANOS

En tant que militaire dans la marine nationale, j'ai embarqué sur les porte-avions Clémenceau et Foch. J'ai développé un bon esprit d'équipe ainsi qu’une bonne adaptabilité aux différentes situations de travail.

J’ai exercé pendant onze ans le métier d'animateur logistique au sein de la structure intégrée au maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense (SIMMAD). J'assurais la gestion du matériel armement et de sécurité sauvetage.

Cette expérience m'a permis d'acquérir des connaissances dans le domaine de l'approvisionnement, des achats, des réformes, sur le ravitaillement et la gestion des stocks.