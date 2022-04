Christophe BERNARD

Conjugons notre expérience aux service de nos clients





Fort de 25 annėes d'expėrience au sein de l'entreprise GEFCO, j'ai occupė diffėrents postes qui m'ont permis d'acquėrir polyvalence et autonomie.



J'ai commencė sur le terrain comme Agent de quai ( pointage, chargements et dėchargements de vėhicules) pour devenir Chef de quai ( organisation, management d'une équipe de 10 collaborateurs,respect des dėlais et de sėcuritė)



J'ai aussi été chauffeur VL sur diffėrents secteurs( relationnel client, respect des horaires fixés) et par la suite je suis devenu Responsable Camionnage ( animation journalière d'une équipe de 25 chauffeurs, respect des standards et des regles de sécurité, lecture carte conducteurs sur logiciel)



Je recherche un poste d'exploitant dans le finistére sud



Je reste a votre disposition pour un entretien



Cordialement



Mes compétences :

Logistique

Management

Organisation

Flexibilite

Esprit d'initiative

Capacite décisionelle