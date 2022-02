Didier DEFFAINS

50 Ans, Deux enfants





J'ai débuté ma carriére dans le transport et la logistique en 1986.

Ces années d'experience m'ont apportées une expertise dans les domaines de la logistique et du transport aussi bien en température dirigée qu'en industriel.





DYNAMISME - VITALITE - INITIATIVE



Le candidat est un homme dynamique, qui canalise calmement son énergie ; celle-ci est régulière, soutenue, bien canalisée : peu de déperdition, de dispersion mais un ciblage précis. Le candidat cherche à avoir une bonne approche des situations, de manière à ajuster ses réactions, ses solutions, vis-à-vis des problématiques détectées, en tenant compte des différents aspects concernés (humain, technique, commercial…)

L’autonomie est bien définie : il y a une saine prise de conscience des responsabilités, avec en réponse des initiatives efficaces sinon très audacieuses, et que le scripteur ne dégage pas d’un contexte collégial, collectif : il apprécie de pouvoir agir en concertation.





VOLONTE – AUTORITE - PERSEVERANCE



Rien n’est fait au hasard chez cet homme réceptif et patient, qui prend le temps d’une analyse précise et circonstanciée des situations. Il pense ses choix, ses décisions avec pondération, sans précipitation.

Il les assume avec persévérance, sérieux, conscience professionnelle et morale. Il aime que les choses soient bien faites et apportent la meilleure satisfaction possible.

Il fait preuve d’une autorité réfléchie, avec des composantes humaines riches : il est plus un pilote, un chef d’orchestre attentif aux opérations mais aussi aux hommes qui y sont rattachés, qu’un chef impérieux et directif. Il est attaché à un dialogue humain permanent.





INTEGRATION - DISCIPLINE



Le candidat est un homme de bonne composition, qui adhère volontiers à un système collectif constitué : il sait reconnaître et respecter les valeurs en cours, se joindre à l’esprit en vigueur et se montrer un élément coopératif.

De nature disciplinée, il n’exprime pas d’opposition envers les directives, la règle imposée, la hiérarchie : il n’exprime pas d’indépendance flagrante qui le pousserait à l’opposition, à la contestation.

Il tient lui-même à évoluer dans une ambiance harmonieuse et proche ; aussi veillera t'il à instaurer et à préserver un climat social favorable.





AMBITION - PROGRESSIVITE



Plutôt qu’une ambition démesurée, hyper exigeante et surdimensionnée, le candidat exprime un besoin d’enrichir son potentiel, de développer ses compétences, de gagner en épanouissement personnel ; c’est une forme d’ambition qui concerne le collectif et non pas une stricte individualité égocentrique, avide de pouvoir et d’argent.

Dans l’échelle des Besoins selon Maslow, on est au niveau du besoin d’estime de soi et du besoin de réalisation, et d’accomplissement de soi. Ce qui apporte beaucoup sur le plan managérial.

Le potentiel évolutif n’est pas neutre, justement parce qu’il comporte une dimension humaine riche et constructive.





JUGEMENT – OBJECTIVITE – BON SENS



Le bon sens domine dans l’approche du candidat : c’est un esprit attentif, curieux, ouvert, réceptif, assimilateur, proche du terrain et de ses réalités et qui entretient avec la nature des relations proches.

La pensée fait preuve de tolérance, de flexibilité, d’humanité. Le raisonnement est logique, bien suivi, assez projectif. L’analyse est nuancée, réfléchie, approfondie, et assortie d’un sens critique équilibré, non dénué d’idéalisme social. Le jugement est bien organisé, bien priorisé.



EN CONCLUSION



Un candidat de bonne valeur, qui offre des atouts, des valeurs de fond, positifs : de comportement, d’efficacité professionnelle, de motivations. Ses capacités techniques, commerciales, gestionnelles sont parfaitement en accord avec une fonction de responsable de site. L’aspect managérial est bien représenté, notamment sur le plan présence et humanité.



