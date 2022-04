Christophe BERNARD

Expérience de 15 ans dans le secteur automobile et industrie, domaine de la plasturgie et métallurgie.

Achat commodity: Suivi fournisseur, stratégie, animation groupe de travail

Achat projet : consultation, audit, développement et suivi fournisseurs.

Expertise Chiffrage : pièces techniques industrielles et réalisation méthode de chiffrage.

Pilotage de projet en développement : pièces techniques, outillage, industrialisation.



Mes compétences :

Flexibilité

Motivation

Gestion de projet

Négociation

Sourcing

Management

Automobile

Achats

Adaptabilité