Après une formation d’ingénieur, Philippe Ducros a mené sa carrière selon deux axes qui se sont enrichis mutuellement.

Un axe consulting ou il a contribué en tant que pionnier aux premières diffusions en France des techniques et outils japonais de la qualité et du Kaizen.

Un axe opérationnel où il a exercé dans dix postes de direction au sein de cinq sociétés, dont deux multinationales leaders sur leurs marchés très concurrentiels : automobile et électroménager. Il s’y spécialise dans l’implantation des outils les plus modernes de management issus de l’automobile dans les secteurs de production et des services.

Aujourd’hui, il met son savoir faire et son savoir-être au service des entreprises pour les accompagner dans le changement et dans le développement de leur organisation et de leur personnel. Il y met en œuvre une approche simple et puissante qui maximise la valeur et élimine les couts non productifs.



Mes compétences :

Consulting

Toyota Production System

Management de transition

Leadership

Automobile

International

Lean Manufacturing