Jean-François LACOUR

Avec une expérience reconnue de plus de 25 ans en organisation industrielle dans le domaine du Textile ainsi que dans le management d'équipes, je me tiens désormais au sein de CAP'PARTNER ®, qui regroupe des experts et formateurs reconnus dans leurs domaines respectifs, avec lesquels nous mettons en application FLEXITEX ®, un concept novateur qui a pour but de créer une dynamique associative des acteurs de l'entreprise à l'évolution et aux résultats, conduisant l'entreprise au succès.

Succès qui, reconnaissons-le, se fait de plus en plus rare avec la guerre des prix face aux Pays en Développement, c'est pourquoi il faut impérativement faire évoluer les concepts de l'entreprise à l'environnement et au travail de petites séries qu'il nous reste à faire.



Oui, il reste des possibilités, mais employeurs, cadres, employés, opérateurs, il va falloir s'adapter si vous voulez relever les défis de Demain!!!



A bientôt donc pour que nous réussissions ensemble.



