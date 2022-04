Georges SALIEGE

Valérie, Georges et Marie-Ange vous souhaitent la Bienvenue dans leur maison familiale si joliment restaurée aux teintes chaleureuses et harmonieuses…

Ils vous invitent à découvrir Azille, ce beau village dont les remparts témoignent de son passé riche d’histoire.



Vous marcherez sur les traces du compositeur César Franck (1822-1899), qui séjourna à Azille et y composa « Les Eolides » en 1875.



Vous pourrez flâner sur la grande promenade ombragée de platanes centenaires, ceinturant le village médiéval, sur laquelle s’installent l’été des marchés nocturnes et l’automne la fête du vin nouveau et des châtaignes. Sans oublier les activités ludiques et les animations culturelles d’Azille et de ses environs tout au long de l’année.