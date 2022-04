Spécialisé dans la stratégie, l'accompagnement des dirigeants, l’organisation managériale et le développement, je conseille et forme les professionnels libéraux, les Experts Comptables, les avocats et chefs d'entreprise en TPE/PME.

Après avoir exercé pendant sept ans au sein de SSII, je deviens associé gérant de PHASE 2 CONSEILS, société de conseil et de formation, créée en 1988, dédiée aux Professionnels de la comptabilité, de l'audit et du conseil.



Au cours de mes années d'expérience dans le conseil, j'ai formé, avec mes associés, plus de 30 000 personnes dans la Profession Comptable. Ensemble nous avons conseillé plusieurs centaines de cabinets d'Expertise et de conseil.





Mes domaines d'intervention dans Phase 2 conseils :

- L'accompagnement stratégique et opérationnel des dirigeants

- La conception, la mise en oeuvre et le suivi de l'organisation commerciale et marketing du cabinet

- le management et l'évolution des équipes d'encadrement



Pour plus d'information, je vous invite à consulter ma carte de visite virtuelle: http://www.tikimee.com/christophe-bernard

Partenaire actif de l’Ordre des Experts Comptables National dans le domaine de la formation :

- Co-concepteur des séminaires du CSOEC (Repenser le cabinet - Développer les performances - La démarche de certification ISO)

- Participation aux congrès annuels de l’Ordre et des syndicats professionnels



Membre de la Commission Qualité de la Formation de la Compagnie Nationale des Commissaires aux comptes en 2002 et 2003.



Partenaire des Instances Professionnelles : CSOEC, Commission Qualité de la CNCC, IFEC et ECF.



Mes compétences :

Développement commercial

Conseil en management

Leadership

Veille stratégique

Gestion du changement

Communication interne

Business development

Transmission d'entreprise

Management

Marketing stratégique

Accompagnement au changement

Stratégie commerciale

Techniques de vente

Conseil

Evénementiel

Stratégie de communication

Communication externe

Accompagnement de dirigeants

Stratégie

Coaching de dirigeants

Gouvernance d'entreprise