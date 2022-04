Christophe BERNARD

J'ai 33 ans, célibataire.



12 ans d'expérience dans le domaine de l'électricité où je me suis diversifié :



Maisons individuelles, tertiaire, éclairage public, électricité navale (bateaux de plaisance, cargo, ferries, etc... dépannage et maintenance). J'ai travaillé comme technicien de maintenance à l'aéroport de MARSEILLE PROVENCE en intérim pendant 3 ans. Je recherche actuellement un poste en CDI. J'adore mon métier et le pratique avec sérieux.



Mes compétences :

Éclairage public

Electricite remise a la norme

Maison de retraite

Tertaire

navale

Maison individuelle