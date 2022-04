Depuis 2006, je suis responsable du domaine décisionnel dans l'équipe informatique chez Alptis Assurances, avec 2 collaborateurs à mes côtés.



Spécialiste Oracle depuis plus de 12 ans, et DBA pendant plusieurs années, je me suis orienté vers la Business Intelligence au milieu des années 2000.



Mes compétences :

Qlikview

Décisionnel

Datawarehouse

Oracle

Business Object XI

Businesss Inteligence