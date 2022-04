Christophe BERT

Ingénieur de développement architecte LabVIEW : 17 ans d'expérience en informatique industrielle.



✓LabVIEW(expert), LabVIEW RealTime, LabVIEW FPGA, Toolkit SQL, Motion, TESTSTAND, DAQ MX, DAQ Traditionnel

✓C, DDK, SQL

✓Automatisme CEI 61131-3 Grafcet.



✓Matériels cibles

PC, Compact RIO,Compact FieldPoint, Matériel E/S NI et autres, Instrumentation.

✓Réseau et communication

WORLDFIP, MODBUS, CAN, GPIB, LAN, RS232 RS 485, ARINC, DECT.

✓Domaines : Industriel, Médical, Recherche, Éducation.

Banc de test industriel, Supervision, Instrumentation, Communication industrielle, Base de données, Automatisme , Imagerie, Mesures physiques, Drivers Windows.



Fort de ses 20 années d’expertise en informatique industrielle, 6TA se positionne comme l’un des acteurs clés de ce domaine d’activité en proposant des solutions techniques et son savoir-faire aux intégrateurs et clients finaux des marchés industriels et tertiaires.



Notre démarche repose sur la parfaite connaissance de nos clients et de leurs métiers. C'est en les connaissant bien, en travaillant avec eux, en les accompagnants tels de véritables partenaires, que nous leur apportons la solution la mieux adaptée à leurs projets.



Notre expertise s’appuie d’une part sur les liens que nous avons su créer avec nos fournisseurs tous reconnus pour leurs innovations technologiques et la qualité de leurs produits. Et d’autre part, sur notre volonté de choisir des partenaires dont les gammes de produits sont complémentaires pour nous permettre de proposer une réponse technique globale aux cahiers des charges qui nous sont soumis.



Les activités de 6ta se déclinent suivant trois thématiques :



- Fourniture de solutions informatiques industrielles : PC embarqué et Panel PC industriel, acquisition de données et systèmes d’Entrées/Sorties déportés sur bus de terrain, communication et réseaux industriels, vidéo surveillance et enregistrement vidéo.



- Fabrication de PC industriel standard et sur mesure,



- Développement logiciel pour systèmes de mesure et d’automatisme.



Mes compétences :

LabVIEW

C

SQL

Automatisme