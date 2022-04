Christophe BERTHELOT

J'utilise dans ma vie professionnelle mes qualités que sont la diplomatie, l'organisation et l'envie perpétuelle de faire avancer les choses.



J'ai donc décidé de m'orienter vers la fonction de responsable qualité, ce qui me permet également d'être pluridisciplinaire, atout que je désire mettre en avant.



Je souhaite intégrer un établissement pour lui permettre d'avancer par la qualité, grâce à mes 14 années d'expérience et ma motivation à apporter une plus-value.



La qualité englobe aussi bien une démarche d'amélioration continue, un management tourné vers la progression,mais aussi la réponse à des exigences internes et externes et je veux apporter mon savoir-faire dans ce domaine.



Mon expérience professionnelle m'a permis de travailler dans les secteurs agroalimentaires, pharmaceutiques et médico-social/ hospitalier, ce qui a accrue ma sensibilité dans divers sujets comme la satisfaction du client, les exigences sanitaires et hygiène, les évaluations internes et externes, la gestion des réclamations ou l'audit des fournisseurs.



Mes compétences :

Audit

Gestion de projet

Informatique

Gestion documentation Qualité