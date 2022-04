Christophe BERTHET

Quelques mots pour me présenter : 42 ans .Marié. 3 enfants . Thomas . Matthieu . Arthur .

Diplomé de l'E.S.C.E.M.,plus de 10 ans d'expérience réussie dans la recherche et l'animation de partenariats financiers,dont 7 en gestion de patrimoine. Expert en prospection : détermination à atteindre les objectifs,forte fibre commerciale,création de réseaux relationnels. Animation et encadrement d'équipes (jusqu'à 27 personnes ).

Exemples de réussites :



Implantation d'Azur Patrimoine en région Rhône-Alpes sur un secteur très concurrentiel.



Mise en place de l'agence financière pilote France pour Carrefour.



Recrutement et formation de 9 chefs de services financiers pour S2P.