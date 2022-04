Nos postes ouverts :

1 ingénieur qualité aéronautique sur la région de Tours

1 poste de directeur technique au sein de notre structure basée à Nantes

Ces postes sont à pourvoir immédiatement.

candidatures à adresser à asrame@kasadenn.fr.







Entrepreneur dans l'âme, souhaitant depuis toujours créer une société, je me suis lancé en 2011, KASADENN était née !



3 ans plus tard, nous sommes une équipe d'une quarantaine de collaborateurs. Articulée autour d'experts, nous sommes spécialisés en pilotage industriel. Nos interventions se situent, en effet, sur les 2 métiers d’excellence que sont le management de projets et la qualité.



Basant ses interventions sur un travail de proximité, une expertise technique irréprochable et un sens aigu du service, le cabinet KASADENN apporte un véritable savoir-faire à ses clients.



Je vous invite à visiter notre site afin de découvrir notre société :Array.



N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.



Christophe BERTHOU



