Christophe BERTHOUD

Diplômé en microtechnique de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) et post-gradué en gestion de la technologie (MoT – EPFL / HEC), je suis actif depuis plus de vingt années dans le développement de produits de haute technologie, de marchés et de la vente pour divers entreprises suisses de pointes.

Ayant acquis une grande expérience dans le monde des capteurs - capteur de qualité d’air pour l’automobile ou de capteur de flux pour le domaine de l’analytique - j’ai tout de suite reconnu le bénéfice du système de régulation dynamique de la ionisation développé par ionair qui le rend particulièrement attractif pour l’optimisation du processus de ventilation des bâtiments. J’ai rejoint la nouvelle équipe ionair en 2012.

Ma motivation première est d’apporter aux clients un gain substantiel de performance grâce à des technologies innovantes. Chaque client est unique et la compréhension de ses buts particuliers demande des solutions individuelles – c’est uniquement comme cela que j’entends établir une relation basée sur le long terme.

Comme membre du comité stratégique environnemental de l’union des aéroports européens, j’agis pour déployer cette technologie et créer la meilleure qualité d’air intérieur au moindre coût énergétique et environnemental possible pour les aéroports mais aussi pour les bâtiments dans leur proche environnement.





Mes compétences :

Management opérationnel

Stratégie commerciale

Développement produit