Christophe BERTRAND

Informatique :



-Connaissance des différents systèmes d’exploitation Windows ( 95, 98, 2000 pro, xp pro, vista, seven)

-Administration de serveur de type Windows (nt4 2000 2003) et Linux (red hat entreprise)

-Administration serveur exchange 5.5. 2003 2007

-Paramétrage de routeur de type Netgear, bewan et fortinet

-Mise en place de vpn de type ipsec, pptp, l2tp.

-Mise en place de logiciel de gestion de parc informatique ( glpi, ocs inventory)

-Mise en service de solution de sauvegarde (symantec backup exec sur support lto,rd1000, DAT )



Gestion d’un Parc Client :



-Assurer la gestion du parc informatique de 30 clients

-Répondre à leurs besoins (prévoir les futurs investissements informatiques, tenir un rôle de conseil pour l’acquisition de logiciel métier)

-Assurer l'assistance téléphonique (hotline, planification d’intervention suivant la criticité du problème)

-Administrer la sécurité informatique des clients (antivirus, firewall )





Vidéosurveillance :



-Etude et mise en place de caméra analogique, IP

-Paramétrage de bus RS485 pour le contrôle des caméras motorisées (protocole samsung, pelco-d)

-Paramétrage de serveur de vidéo-surveillance (storevision , ebox, avermedia, ecctv, samsung)

-Paramétrage système vidéo sous ip (sony,avermedia,axis,vivotech)

-Paramétrage système de vidéo conférence (sony, polycom)







Téléphonie :



-Connaissance des notions fondamentales de la téléphonie (pabx, T0, T2, groupement, Poste simple, Poste numérique)

-Connaissance de la mise en place d’une solution voix sur ip siemens (h323, sip)

-Connaissance sur les produits geosoft quescom

Pour la mise en place de solution de type standard automatique et de taxation.



Mes compétences :

Vidéo surveillance

Sauvegarde de vos données en toute sécurité

Infogérance

Administration réseaux

Routage IP

Webmarketing