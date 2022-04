Christophe BERTRAND

Titulaire d’un BAC+2 en logistique, du PSC1 et des CACES 1, 3 et 5, je possède une expérience de 22 années au total, dont 8 années dans le domaine de la formation et de l’encadrement aussi bien théorique que pratique. Titulaire d’un stage pédagogique, j’ai réalisé 4500 heures de formation et de mise en situation réelle pour des promotions de 24 élèves âgés de 18 à 50 ans. Le suivi d’un individu était tant sur le plan personnel que pour garantir des objectifs professionnels . Ce métier de formateur m’a beaucoup apporté et aujourd’hui, je souhaite mettre ses compétences acquises, au service d'une entreprise en Charente Maritime.