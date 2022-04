Christophe BERU

Mon parcours professionnel s'articule autour de 3 grandes missions que j'ai le plaisir encore aujourd'hui d'exercer dans le secteur mutualiste de l'assurance:



* Le management de l'activité d'un réseau local de distribution :

Optimiser par canal le flux spontané, générer des contacts supplémentaires en rapport avec des évènements Client et créer un plan saisonnier d'actions de fidélisation (cible, process et discours)

Objectif : plus de contacts pour plus de réalisations avec le souci d'une Performance s'appuyant sur des valeurs puissantes et respectant les exigences technico-financières d'un Groupe ambitieux



* Le management des équipes:

Identifier et évaluer les compétences clés des conseillers, supports et managers puis les intégrer dans des plans de progrès collectifs et individuels

Objectif: responsabiliser chaque acteur pour développer des Relations Humaines riches et engageantes



* La satisfaction client:

Intégrer l'attente, la réaction et l'objection du Client comme paramètre structurant de tout process métier tant en avant-vente (schéma d'appel, argumentaire, traitement des objections) qu'en après-vente (enquête qualité, gestion back-office), puis cartographier par ligne de métier les risques d'insatisfaction et de rupture de la relation

Objectif : créer de la valeur à chaque contact pour l'Assuré et ainsi pour le Groupe et partager cette culture avec le plus grand nombre.



Ce parcours est également riche de rencontres; dirigeants, décideurs économiques, managers et consultants qui l'ont nécessairement influencé.



Mes compétences :

Gestion de projet

Rédaction de contenus commerciaux

Recrutement de commerciaux

Recrutement cadres

Analyse Commerciale

Gestion des compétences

Responsabilité

Réalisation