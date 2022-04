Christophe BESIN

Infocom, département de l'Université de Lille, forme des professionnels hautement qualifiés de la communication.



Rattaché au laboratoire de recherche Gériico, Infocom propose des parcours de formations professionnalisées en communication de la Licence 3 (bac+3) au Master 2 (bac+5) :



Une Licence 3 généraliste en communication : approche des métiers et outils de la communication (en 1 an)

Un Master professionnel en communication, composé de 5 parcours (en 2 ans) :

• Communication et Développement des Territoires

• Communication Interne et Externe

• Communication et Management des Ressources Humaines

• Communication dans les Organisations Publiques et Parapubliques

• Journalisme d’Entreprises et de Collectivités



LES ÉCHANGES INTERNATIONAUX

Infocom est engagé dans les programmes d'échanges internationaux (ERASMUS+, BCI, ISEP).



LES STAGES

Les stages tiennent une place importante dans un dispositif pédagogique soucieux d'allier culture générale, approche théorique critique ainsi que connaissances et pratiques professionnelles. Chaque année de formation a son propre format de stage et ses attentes pédagogiques spécifiques.



LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Depuis 2009, Infocom offre la possibilité aux étudiants de Master 2 de suivre leur formation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation sur 1 an.



LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE

Depuis 2013, Infocom offre la possibilité aux étudiants du Master "Communication Interne et Externe" de suivre leur formation dans le cadre d'un contrat d'apprentissage sur 2 ans.



Nos cursus peuvent être suivis en formation initiale comme en formation continue (reprise d'études).



Infocom est également présent sur le réseau de l'Université de Lille "Lilagora" (www.lilagora.fr).



