Christophe BESSIERES

Ces quinze dernières années au sein du CERFrance m'ont permis de découvrir différentes tâches comptables. En commençant par la saisie jusqu'à la liasse a mes débuts, je suis aujourd'hui dans une phase où je délègue la conception de la comptabilité pour me concentrer sur les travaux d'accompagnement du client. Cela consiste en la remise de résultat, l'optimisation fiscale et l'anticipation des résultats en cours d'année, le calcul des marges.

Qui plus est, mon adaptabilité avec les différents outils informatiques m'ont également permis de devenir référent en la matière.



Mes compétences :

Informatique