La pratique régulière de la sophrologie nous aide à réduire notre stress, nos tensions, à lâcher-prise, et à nous sentir plus présents à nous-même.

Basée sur ensemble de techniques efficaces, accessibles, et facilement applicables au quotidien, qui agissent aussi bien sur le corps que sur l’esprit, comme la respiration, la relaxation dynamique et la visualisation positive, elle nous amène vers un nouvel équilibre, à la fois corporel, émotionnel et mental, et plus globalement vers une image plus positive de nous-même. Progressivement elle améliore ainsi notre qualité de vie, notre sérénité, notre vitalité, et notre confiance en nous.



Formé à la Sophrologie Relationnelle, je vous propose mon écoute, mon soutien et mon accompagnement, afin de vous aider à mieux gérer vos difficultés quotidiennes :

stress, anxiété, émotions, troubles du sommeil, épreuves ou changements de vie à surmonter, examens ou épreuves à préparer, travail sur la confiance en soi, la concentration, la mémoire, la créativité, etc.



Séances individuelles et en petits groupes, sur RDV, à mon cabinet d’Aix-en-Provence, les lundi et jeudi, et sur Eguilles, les mercredi et vendredi.



Séances à domicile sur les secteurs de Aix-en-Provence et Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, et dans un rayon d'environ 15 km autour.



Site web Christophe Bessiere Sophrologue :

http://www.sophrologueaixenprovence.fr



Mes compétences :

Prise de parole

Gestion du stress

Développement personnel

Ecoute

Communication