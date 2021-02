Houisse ANA

Consultante en bilans de compétences, j'accompagne ceux qui s'interrogent sur leur devenir professionnel, leur évolution, et/ou leurs projets de formation.



Je propose un accompagnement personnalisé, permettant à chacun de faire le point sur son parcours professionnel et de prendre les décisions adaptées, qu'il s'agisse de confirmer un projet, de se réorienter ou encore de développer sa carrière.



Ma démarche s'appuie sur la psychologie humaniste : écoute, empathie, attitude bienveillante et intérêt centré sur l'autre sont les bases de ma posture professionnelle.



Mon offre : vous accompagner dans votre bilan de compétences.



Mes clients : vous êtes salarié ou demandeur d('emploi? Le bilan s'adresse à vous ! Il peut être financé dans le cadre du CPF, des OPCO, du Pôle Emploi ou de l'entreprise.



Ma zone d'intervention : 298 avenue du Club Hippique à Aix en Provence (facile d'accès, à proximité des sorties d'autoroutes et possibilité de se garer).



Mes compétences :

Accompagnement au changement

Bilan de compétences



Si vous souhaitez en savoir plus : vous trouverez le programme de formation détaillé du bilan de compétences sur mon site internet.