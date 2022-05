Louise Marie DE CABISSOLE

Psychologue spécialisée en Orientation et en Insertion sociale et professionnelle, je m'interesse aux choix de vie des personnes. J'accompagne des individus en reconversion profesionnelle ou en recherche d'orientation (adolescents, jeunes adultes, demandeurs d'emploi...)



J'ai une approche intégrative et suis formée aux techniques d'Entretien d'Aide semi directifs (Conrad Lecomte, Carl Rogers), et à la passation, interprétation et restitution de tests (d'intérêts, de personnalité et d'aptitudes).



Enfin, formée aux bilans psychologiques, j'aide les personnes en phase de transition de vie d'un point de vue personnel, social ou professionnel.



