Jean-Pierre THEISEN

Chef d'entreprise depuis 1983 et reconverti depuis + de 22 ans au métier de "Conseil en gestion de Patrimoine"



Les grands axes:

DÉFISCALISATION SOCIÉTÉS ET PARTICULIERS - CAPITALISATION - RETRAITE - INVESTISSEMENTS DE DIVERSIFICATION PATRIMONIALE - VENTE à RÉMÉRÉ



Toutes lois et toutes fiscalités...



également COURTIER EN ASSURANCES DE PERSONNES (privé ou par l'entreprise)



Des clients partout en France grâce à internet et aux documents contractuels...



Experts-comptables, partenaires de TPC



Commerciaux, Devenez mandataire de TPC dans la vente de plusieurs produits



Notaires, Experts-comptables, tous les partenaires de TPC



"L'impôt appauvrit l'ignorant mais il enrichit le connaisseur" (Edgar Faure)



Défiscalisation Entreprise



Réduction de l'impôt société et plus-value de cession



Mes compétences :

Investissements immobiliers

Défiscalisation

Conseil en gestion de patrimoine

Diversification de placement

Coutier en assurance de personnes

Crédit immobilier

Investissement locatif

Investissements financiers

Investissement Socialement Responsable

Investissement

Art