Marcin LEWANDOWSKI-DURFORT

Le DRH d'une PME-PMI d'aujourd'hui fait non seulement face aux problématiques quotidiennes qui s'imposent à lui dans le management des Hommes et la gestion quotidienne d'une entreprise, il doit savoir composer avec un cadre législatif et administratif particulièrement complexe où il cherchera à limiter les risque social pour son entreprise.

A ce titre, il est un praticien qui doit conserver une certaine indépendance et faire preuve de recul sur les situations.



Parce que la Société évolue et nos salariés avec, la première des compétences d'un DRH est de savoir rester pragmatique face à ses missions, s'imposer la simplification qu'il attend des institutions,

limiter les termes pompeux agités tel le bouclier de son manque de réalisme et surtout apprendre à exprimer sans détour les vérités difficiles à appréhender pour ses interlocuteurs.



Définies à tort comme fonction support, les Ressources Humaines doivent à contrario et avant tout être orientées vers l'opérationnel, elles doivent s'imprégner des problématiques particulières à leur entreprise et ses salariés qui évoluent dans un environnement concurrentiel.



Mes compétences :

Ressources humaines

Paie

Droit social

Risques psychosociaux

IRP

Recrutement

Management