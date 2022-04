Christophe BESSIN

Ingénieur–Agronome de formation, je dispose d’une grande expérience sur l’accompagnement des collectivités locales et des projets importants (Chef de projet, conduite du changement de l’Informatisation du Livre Foncier d’Alsace-Moselle, mise en place de la première Maison des Services Publics en Alsace à Drulingen, pilotage de projets nationaux sur la décentralisation et les enjeux du télétravail….), j'intervient dans le champ de la :

* Création d’activité et développement économique,

* Animation de réseaux de compétences,

* Conduite de projets de changement (démarche qualité, réingéniering, télétravail...),

* Accompagnement de démarches de modernisation de services



J'ai eu la chance dans mon parcours professionnels, de créer ou de participer à la création et au développement initial de 3 structures à partir d'une feuille blanche, l'URCAM de FrancHE Comté, le Département Interactif d'EURORSCG Unlimited et le cabinet de Conseil CORTEAM.



Compétences sectorielles : Administration et collectivités, Territoire, Monde de la santé et du social,



Mes compétences :

Accompagnement au changement

Management

Communication

Consultant

Conduite de projet

télétravail

Conseil

Développement local

Formation

Accompagnement

développement économique

Numerique

Accompagnement des organisme sociaux