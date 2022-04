Christophe BESSON

Je suis polyvalent, dynamique, méthodique, efficient et enjoué.

Mes compétences sont les suivantes :

- GED : Documentum Content Management 5.3 SP5, 6.5 SP3 et 6.6, Webtop 5.3 SP5 et 6.5 SP3, xCP 1.6, Vignette Content Management (VCM), Vignette Application Portal (VAP), Ever Suite 4.2.2.

- Langages informatiques : Java/J2EE, C/C++, Visual Basic, Lotus Script, HTML, Javascript, XML, XSL/XSL-FO, JSP, AntLR, ASP, PHP, PL/SQL, Korn Shell.

- Bases de données : Oracle, SQL Server, MySql.

- Serveur Web / Application : IBM Websphere, BEA Weblogic, Apache, Tomcat.

- Décisionnel : Business Object.

- Outils de développement : Websphere Studio Application Developer, Eclipse, JBulider, Visual Age, Visual Basic.

- ETL : AB Initio

- Groupware : Lotus Domino Notes.

- Analyse et conception : Merise, UML.

- Systèmes d’exploitation : Windows XP / Vista / 7 / 2003 Server, Unix, Linux.

- Divers : $Universe, certifié IBM Websphere Studio Application Developer V4.0.3.



