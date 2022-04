Christophe BESSON

Fort de 20 ans d’expérience, CybStores est le spécialiste de la fabrication, la fourniture et l’installation de stores pour les particuliers et les professionnels.



CybStores n’a de cesse d’innover et propose une large gamme de produits pour un aménagement intérieur et extérieur sur-mesure des espaces de vie et de travail*.



Historiquement implanté en Ile-de-France, CybStores intervient dans toute la France. Pour accompagner son développement et renforcer sa proximité, l'entreprise s’est agrandie en 2015 avec 6 agences en Bretagne et Pays de Loire (Quimper, Brest, Vannes, Angers, 2 à Nantes) et poursuit on développement en Paca et région bordelaise.



Réactivité, prestations sur-mesure et solutions fiables dans le temps, tels sont les maîtres mots des équipes pluridisciplinaires de CybStores. Bureau d’études intégré, technico-commerciaux experts et poseurs maisons régulièrement formés au meilleur niveau, CybStores propose des prestations clés en mains pour des chantiers réussis, quel que soit le projet.



Sans compter une forte prise de conscience des enjeux environnementaux et énergétiques du bâtiment, tant en neuf qu’en rénovation, les solutions CybStores participent activement à la performance énergétique des bâtiments.



CybStores se donne comme priorité le bien-être des usagers, sa filiale Cyb Acoustique produit et commercialise des solutions acoustiques.



*Aménagement intérieur et extérieur des espaces de vie et de travail :

- Stores Intérieurs

- Stores Extérieurs

- Pergolas

- Coffres

- Fermetures

- Volets



CybStores est présent sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn)



Mes compétences :

Entrepreneuriat

BTP

Bâtiment

Stratégie digitale

Gestion de projet

Suivi de chantiers

Entreprenariat

Stratégie commerciale

Construction