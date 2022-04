Bekir-Cem YILDIRIM

Passionné par le web et ses différentes facettes, j'exerce à devenir Community Manager ou Responsable Webmarketing.



Mon objectif : Créer ma propre activité de conseil dans le webmarketing et web 2.0 en tant que Consultant Webmarketing.



Je suis blogueur depuis 4 ans et je partage régulièrement des articles sur l'actualité du marketing digital et du webmarketing. Voici le lien de mon blog : https://besocialweb.wordpress.com/



Mes compétences :



Marketing :

- Etude et Analyse de Marché (SWOT, Porter, PESTEL, etc.)

- Etude et Analyse de la concurrence

- Marketing Mix (4P ou 7P)

- Campagne Marketing : Emailing, Newsletter, Catalogue, SEA

- Enquête de satisfaction : Google Drive ou Ethnos (Questionnaire)

- Création de support de communication : catalogue, brochure, flyer, affiche, plaquette, etc.



Webmarketing :

- Référencement SEM : SEO (gratuit), SEA (payant), SMO (Social Media) et Affiliation

- Réseaux Sociaux : Facebook, Twitter, Google+, Wordpress, Linkedin, Viadeo

- Blog : Wordpress, Tumblr, Paper.li, Scoop.it, etc.

- Création de page web, Template ou landing pages



Ressources Humaines :

- Création des postes par secteur (emplois, stages, intérim, alternance, VIE, etc.)

- Mise en ligne des annonces (Réseaux Sociaux, Sites d'emplois, Cabinet d’intérim ou de recrutement)

- Réception des candidatures par mail ou par téléphone

- Tri, réflexion et sélection des candidats

- Appel des candidats et envoie des mail de convocation

- Entretien en face à face ou par Skype

- Recrutement des candidats sélectionné



Communication :

- Plan de communication

- Stratégie de communication (Marketing, Digital, Réseaux Sociaux, etc.)

- Création de support de communication (catalogue, brochure, affiche, flyer, etc.)



Mes compétences :

Vente B2B et B2C

Google Adwords

Google analytics

Google Drive

Survey monkey

Ressources humaines

Evénementiel

Communication

Microsoft Outlook

Management

Microsoft Word

Community management

Microsoft PowerPoint

Marketing

Microsoft Excel

Marketing digital

Webmarketing

Facebook

Twitter

Linkedin

Youtube

Viadeo

Facebook Ads

One Drive

SemRush

Hootsuite

Google Plus