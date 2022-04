Christophe BEVILACQUA

J’avais sous ma responsabilité : la gestion de toute la partie administrative, budgétaire, financière, le service client et une partie de la supply chain. J’étais en contact permanent avec les opérationnels des sites de production et les équipes commerciales.



L'ensemble de ces actions m'ont permis de dépasser nos objectifs au niveau du working capital et du cash en satisfaisant les clients et actionnaires.



En complément de ce poste, j’ai eu en charge des dossiers d’implantation de ERP, fusion et transfert de différents services et assurer le management d’intérim de site de production.



Mes compétences :

Budget et Controlling

Credit management

Process

Administratif

Négociation

Management

Finance

Administration des ventes

Budgets & Budgeting

Forecasting

Treasury Operations > Treasury management

Bookkeeping

Value Added Tax

Cash Management

Audit

Microsoft Excel

Microsoft Word