Christophe BEZARD-FALGAS

Innovation française : l’Ampoule led garantie sur son usage avec l’E-LED d’Expert-LED



Grandes entreprises, collectivités, grands espaces, tous sont concernés par les économies d’énergie. Un pôle est plus énergivore que les autres, et bien souvent sous-estimé par ses propriétaires : l’éclairage. L’arrivée de la Led a changé la donne il y a déjà quelques années et cette ascension vers des produits fiables, économiques et durables n’en est qu’à ses débuts.

La société Expert-Led, spécialiste français des solutions innovantes pour l’éclairage, annonce le lancement du module e-Led, sur base E40 et sur nouveau high-bay l’UFO, connectée en wifi à mémoire interne.



Éclairage LED : pour consommer moins et en être certain !

A la suite de directive européenne pour l’efficacité énergétique 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique, le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie français a annoncé la publication d’un décret rendant obligatoire la réalisation d’audit énergétique, notamment, pour les entreprises de plus de 250 salariés. Cette mesure a pour but de les pousser à mettre en place des stratégies d’efficacité énergétique à court et moyen terme. Les collectivités sont aussi concernées par ces réformes d’économie d’énergie.

Pourtant, une fois les audits réalisés, quand il s’agit de changer par exemple toutes les ampoules de son système d’éclairage, il est complexe pour ces « grands » de faire les bons choix. Comment être sûr du rendement des nouvelles installations ? Qu’est-ce qui me garantit que cet investissement sera réellement bénéfique, pour la planète comme pour ma structure ? Comment faire pour vérifier ces résultats, rendement, cycle de vie, consommation, et ne pas simplement « faire confiance » ?

C’est lors de la rencontre avec un client industriel confronté à des problèmes de fiabilité sur son éclairage que la société Expert-Led s’est mise en recherche d’une solution.

Elle a alors mis sur le marché la première e-Led, une lampe Led capable de transmettre des données sur sa durée de fonctionnement et ce, dès sa première mise sous tension.

e-Led : innovant pour faire la différence sur lampe E40 et UFO

Expert Led, le spécialiste français des solutions innovantes pour l’éclairage, annonce le lancement de l’ampoule e-led E40 et UFO wifi à mémoire interne et équipée d’un capteur crépusculaire. La première pour remplacer les ampoules se trouvant dans les high-bay équipant les entrepôts, lampadaires publics, la seconde pour se substituer aux nouveaux UFO pour les bâtiments neufs ou pour du relamping.

Appuyée par Madeeli, l’agence de l’innovation Midi-Pyréenées et Artilec Lab, la société Expert-Led souhaitait créer une ampoule Led performante mais qui permettrait surtout à ses acquéreurs d’être certains d’avoir fait le bon choix. Expert-Led a alors pu mettre sur pied son projet avec la création d’un prototype. Largement testée, vérifiée et approuvée, cette ampoule nouvelle génération arrive sur le marché français.

Christophe Bezard-Falgas, co-fondateur de la société annonce :

Nous sommes partis de deux constats : d’abord, la durée de vie des ampoules LED varie et ne correspond que très rarement aux chiffres annoncés par les fabricants et ensuite, la garantie des ampoules est indépendante de leur durée d’utilisation. Nous voulions remédier à cela avec un seul produit performant et intelligent : la e-Led.

Les utilisateurs, collectivités, professionnels et entreprises, peuvent contrôler le fonctionnement de leurs ampoules, et leur durée d’allumage.

Autre innovation de l’entreprise, la garantie n’est plus fondée sur une durée après achat mais sur un usage. Alors que la garantie habituelle est de deux ans, un procédé ne tenant compte ni des conditions réelles d’utilisation ni de la date de la première mise en service, la e-Led révolutionne le système de garantie de ces ampoules en proposant sa garantie à l’usage.



