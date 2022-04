Christophe BEZAULT

J’exerce depuis le début de mon parcours professionnel industriel des responsabilités stratégiques - commerciales, de management, de gestion, marketing, d’animation de réseaux et de suivi de grands comptes - au niveau national et international.



Mes compétences :

Concevoir et appliquer une stratégie commerciale

Analyser un marché, élaborer un plan marketing

Conduire un projet dans sa globalité

Fédérer et manager une équipe

Promouvoir, vendre, pénétrer de nouveaux marchés

Gérer un centre de profit

Développer des gammes de produits techniques

Industrie

B2B

Direction de centre de profits

Plasturgie

Textile technique