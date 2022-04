Christophe BIAGI

Véritable expert dans le domaine des solutions communicantes et de l'intégration , création d'architectures réseaux voix, data , images, I.T , mobilité (4G et voix) sur affaires complexes.



Garant de la rentabilité financière des affaires et de la qualité des dossiers transmis aux différents acteurs de l’entreprise.



Assurer le suivi et le reporting complet de l'activité commerciale dans le système d’information.



Coordinateur entre les Unités d’Affaires/filiales pour les offres sur mesure.



Très orienté client, sens commercial exhacerbé et capacité à convaincre les clients de haut niveau ainsi qu'élaborer les meilleures stratégies commerciales.