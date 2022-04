Christophe BIANCHERI

Après avoir été courtier durant 15 années, je suis aujourd’hui chargé de clientèle au sein de la compagnie AXA, spécialiste de la protection financière.







Mon travail consiste à établir avec mes clients un diagnostic en vu de faire le point sur leur situation sociale et patrimoniale. Ce diagnostic me permet de mettre en évidence les éventuelles carences de leur protection sociale et le niveau de la pression fiscale qu’ils subissent et bien sur de pouvoir y remédier au travers des produits que je commercialise.







Je suis heureux de découvrir le réseau social professionnel VIADEO, qui je l’espère sera source d’opportunité pour nous tous.