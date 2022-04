Christophe BILLOT

Depuis bientôt 20 ans dans divers secteurs d'activité, de formation Technco-commerciale, j'ai eu des activités variées de vente, d'achats, de management ou de gestion projet.



Dans le cadre des missions qui me sont confiées, mes priorités sont de connaitre mes clients, leurs métiers, leur environnement de travail avec leurs besoins et de rester proche d eux.



En recherche constante de perfection, je souhaite pouvoir leur apporter des solutions adaptées visant à développer leur business et leurs compétences.



Pour avancer au quotidien, j'ai également besoin de comprendre et de visualiser le côté opérationnel des projets notamment l'intégration dans les processus globaux de l'entreprise.



Même si le changement est toujours difficile à appréhender, j'aime la nouveauté, apprendre au quotidien et partager mes expériences.



Il est important de pouvoir se livrer dans le cadre de l'entreprise = faire la part des choses entre l'investissement professionnel lors de la mise en place d'un projet, pendant une négociation face/face ou des training intensifs et les activités extra professionnelles lorsque ces moments sont terminés.



Dans tous les cas, ces moments m'ont fait grandir notamment du côté personnel



Mes compétences :

Microsoft Windows- Macintosh