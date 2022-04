Christophe BINOT

COMPETENCES dans l’INDUSTRIE, la RECHERCHE et l’ENSEIGNEMENT



1)Intelligence Economique (10 ans d’expérience)

o Pratique de la veille et de l’Intelligence Economique, sensibilité à la confidentialité et à la déstabilisation

o Montage de réseaux de veille humains internes/externes avec des partenaires/sous-traitants privés ou publics

o Pratique du cross-over social

o Sensibilisation à la gestion globale de l’information pour l’entreprise, mise en place de plans de classement

o Spécialisation dans la recherche d’informations sur Internet



2)Benchmarking - Constitution de réseaux - Représentation

o Pratique du benchmarking intra-entreprise et inter-entreprise

o Représentation dans des groupes, syndicats ou lobbies professionnels, dans des organismes de normalisation français et internationaux (AFNOR, ISO, X/Open, CCM…)

o Création, animation et pilotage de réseaux humains internes/externes et de communautés de pratique



3)Formation - Communication - Management

o Formation continue, animation de séminaires, mise en place de cursus pédagogiques

o Communication, rédaction d’articles, conférences, relations presse

o Montage de manifestations, séminaires et congrès

o Recrutement/encadrement d’équipes, management de type productiviste/intégratif/relationnel



4)Projets - Gestion

o Gestion de projets en direct ou en transverse (sans lien hiérarchique avec les participants)

o Gestion d’appels d’offres, dépouillements, choix de solutions et de prestataires (20 recommandations publiées)

o Gestion de la relation Industrie/Recherche (pilotage d’une thèse CIFRE : 2001-2003)

o Gestion d’une association de loi 1901 (vice-président de l’AFUU : 1987-1991)

o Conduite et gestion du changement, aptitude au compromis, à la négociation et au dialogue dans un contexte international (membre du board de l’OpenGroup : 1994-1995)



5)Techniques IT

o Agents intelligents et tous les outils/méthodes couvrant le cycle complet de l’information (IE, KM, GED, BI)

o Architecture de Systèmes d’Information, normes et standards, composants IT, outils, offres du marché

o Systèmes Hommes/Machines, notions d’Informatique Industrielle et de conduite de processus



6)Langues et NTIC

o Langues : Anglais (Lu, écrit, parlé) - Allemand (Notions)

o Bases d’informations : scientifiques, économiques, géopolitiques, audiovisuelles ou brevets via Lexis-Nexis, MicroPatent, Factiva, Secodip…

o Moteurs de recherche et outils de veille : Autonomy, Arisem, Datops, Digimind, Temis

o Logiciels bureautiques : Office, Mind Manager, Copernic, Lotus Notes, applications SAP, Outils Collaboratifs



RESEAUX PROFESSIONNELS



Président du Cercle IES du CIGREF. Co-Fondateur en 1998 du groupe Intelligence Economique du BCP.

Membre de Cop-1, du groupe La Fontaine, de la CIPE, du BCP, de l’AFNET, du jury de SIFE.

Expert pour la structure INRIA-Transfert entre les Start-up et l’Industrie.

Participation à des séminaires internes de grandes entreprises comme SNCF, Schneider Electric, EDF ou CEA.

Pilotage de rapports pour des associations professionnelles (CIGREF, FESIO, AFNOR, AFUU).



SEMINAIRES et CONFERENCES



Une centaine d’interventions depuis 1985

o Séminaires : IIR, RA, CXP, EFE, Euroforum, AFNOR…

o Conférences : AFNET, EUnet, Eurographics, KM Forum…

o Cours : ECP, ENST, Ecole des Mines, Sciences Po, ESSEC, ESIEE, HEC, ENPC, ENSTA, Paris Dauphine…

Encadrement de stages, de thèses, de mémoires.



MEDIAS



Plus de 30 articles et interviews sur les 20 dernières années dans des magazines IT et de management.

Participation à un reportage télévisuel diffusé sur La Cinquième en 1997.

Cassette Vidéo de 16 minutes « Les agents intelligents », Bouhot & Legendre en 1998.

Membre de comités de programme de conférences et de comités de rédaction de magazines de 1986 à 2002.

Collaboration en 2005 au chapitre KM du livre « Techniques du futur: enjeux de société » de l’association ECRIN.



Mes compétences :

Formation

Intelligence économique

E-learning

Veille

Gestion des connaissances

Architecture SI

Ressources humaines

Management