Christophe BISPO

Actuellement Pricing Analyst pour une entreprise de renommée internationale, je reste à l'écoute du marché et de ses opportunités.



Mon profil peut se décrire en 3 axes :



- Issu d'une formation scientifique, j'ai gardé le goût pour la manipulation et l'analyse de chiffres ou de données complexes. Je suis rigoureux dans mon travail car j'ai la culture du résultat.



- Aimant relever les défis, j’ai développé mon relationnel et mes capacités à négocier au travers de mes expériences commerciales en début de parcours.



- Quadrilingue (Portugais, Français, Espagnol, Anglais), j'ai repris une orientation en commerce international à partir de 2011.



Les missions que j'ai réalisées dans le cadre de mon dernier diplôme rejoignent des valeurs éthiques telles l’intégrité, la responsabilité sociétale. Mes qualités premières résident dans le goût d’apprendre, ma force de proposition et mon sens de l’adaptabilité.



Mes dernières expériences professionnelles m’ont conduit à développer des compétences en analyse, en projet. J'aime travailler de manière autonome tout comme j'attache beaucoup d'importance au partage des connaissances et au travail en équipe.



J’aspire à mettre mes compétences au profit d’une société partageant ma passion, mes valeurs et qui me permettra d’évoluer aussi bien en régional qu'en contexte international.



Je suis ouvert à plusieurs fonctions (Pricing Analyst, Business Analyst, Achats Stratégiques, RSE, Analyse Prévisionnelle, Strategic Studies Analyst...) et suis mobile dans certaines régions, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour plus d'information, ou pour un simple rendez-vous téléphonique.



Mes compétences :

Commercial

Manager

Marketing stratégique

Étude de marché

Création d'entreprise

Développement commercial

Échanges internationaux

Prospection commerciale

Communication

Pack office

Marketing international

Stratégie d'entreprise

Négociation internationale

Aptitudes relationnelles

Études marketing

Gestion de projet

Investigation

Analyse stratégique