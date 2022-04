Christophe BLANC

Infirmier de formation initiale, j'ai désiré acquérir et développer des compétences dans le domaine sanitaire et médico-social.



Après avoir obtenu un DPGA (Diplôme de Perfectionnement à la Gestion des Affaires) à l'IAE de Bordeaux, j'ai obtenu un Master II en Gestion des Ressources Humaines, toujours à l'IAE Bordeaux, puis un Master II en Droit des Etablissements de Santé, Sanitaires et Médico-sociaux à faculté de Droit de Montpellier.



Je dirige actuellement un S.S.I.A.D. (Service de Soins Infirmiers A Domicile), structure médico-sociale prenant en charge à domicile des personnes âgées de plus de 60 ans.



Mes principales missions:

Gestion des Ressources Humaines

Gestion des patients et des relations avec l'entourage

Elaboration et suivi du budget

Mise en place de la démarche qualité

Elaboration du projet de service

Relations avec les autorités de tutelle (ARS, CMSA, CRAM, CPAM)



En parallèle, j'assouvis ma passion pour l'équitation en général, et pour le Concours Complet en particulier, en participant à l'organisation des Etoiles de Pau CCI****, le plus gros concours complet d'équitation de France, en tant que Directeur Technique Adjoint.



Mes compétences :

Gestion

Ressources humaines

Santé

Direction générale

Qualité

Gestion des risques

Infirmier

RH

Équitation

Droit

Management

Formation

Informatique