Jean-François LEGER

Educare Expert propose des formations et des accompagnements en Education Thérapeutique destnés aux professionnels de santé, des réseaux de ville (médecins de ville, pharmaciens d'officine, infirmières libérales, associations). Notre position de Consultant Conseil Formateur vous apporte un soutien sur l'ingénierie de projet en promotion de la santé, en éducation à la santé, en éducation thérapeutique. dans le développement de la santé communautaire, mais également sur les questions d'évaluation et de démarche qualité de vos projets. Pour nous contacter : educare.expert@gmail.com



Parallèlement, je suis chargé de mission de l'Université des Patients, qui propose aux personnes atteintes de maladies chroniques de suivre des enseignements universitaires en éducation thérapeutique à différents niveaux de diplômes, allant du diplôme universitaire en éducation thérapeutique, au master I et II et permettant , gràce à un partenariat entre le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) et l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Humaines et Sociales (EHESS), de poursuivre des études doctorales.

Parmi les motivations de la création del'Université des Patients, le droit à la formation continue des adultes tout au long de la vie et la reconnaissance des savoirs expérientiels des personnes atteintes de maladies chroniques dans le champ de l'éducation et de la formation, constituent deux axes solides d'une argumentation en faveur de l'insertion des personnes malades dans les décisions qui les concernent, que ce soit dans la pratique de l'éducation thérapeutique, dans la formation des professionnels de santé et des acteurs de santé ou bien dans la recherche.

Pour plus de renseignements : jean-francois.leger@upmc.fr



Mes compétences :

Communication

Management

Formation

Qualité

Gestion de projet

Santé

Ressources humaines

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Audit