Christophe BLANC-PATTIN

> > Compétences en gestion de projet

Coordination des sous traitants, pilotage projets, coordination des différents intervenants.

Travail sur des projets internationaux (Oil & Gas, Éoliennes, régies électriques)

Réceptions avec des clients internationaux.



> > Compétences techniques

Dimensionnement de batterie de condensateurs HT/BT, de leurs systèmes de contrôle commande, de leur protection et plus généralement des systèmes de production et de gestion de l'énergie l'électricité.

Habilitation B2V-H0V



> > Compétences linguistiques

Français : langue maternelle

Anglais : niveau B2 (lu, écrit, parlé)



> > Compétences informatiques

AutoCAD, See Electrical, MatCAD, MATLAB Simulink, Eurostag



Mes compétences :

Électricité BT&HT

IEC61850

SEPAM

Automatismes industriels

Autocad

Suivi de projet

Suivi de production