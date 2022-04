Christophe BLANCHARD

L'ensemble de ma carrière professionnelle s'est déroulée hors de la France métropolitaine, c'est un choix de vie.



Me voici en Guyane directeur d'établissement sanitaire, social et médico social depuis octobre 2008, après 10 ans passés en Martinique dans le milieu hospitalier (directeur des systèmes d'information et de la communication), je souhaite aujourd'hui participer au rayonnement de la France dans le monde et plus particulièrement dans les missions économiques en tant que conseiller économique et commercial ou conseiller des affaires étrangères.



Mes compétences :

Commercial

Systèmes d'Information