Christophe BLANCHARD

J'ai une expérience de 21 ans en bureau d'études et d'ingénierie automobile en tant que concepteur, puis pilote géométrie dans les métiers de l'architecture, de la caisse assemblée peinte et des équipements carrosserie.



J'ai eu l'occasion de développer des projets de la phase de conception jusqu'à l'industrialisation (7 mois en Espagne, 12 mois en Turquie).



J'ai participé à la réalisation de formations en conception carrosserie et aux processus géométrie pour mes collaborateurs.



Forces: Ordonné, rigoureux, bon relationnel.



Mes compétences :

Architecture

Architecture automobile

Automobile

Carrosserie

Catia

Conception

Cotation

Euclid

Géométrie

Mise au point

SolidWorks

Tolerancement