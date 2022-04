Christophe BLANCHARD

AGENCE CBL SARL

Représentation de différents mandants, industriels sur le marché du textile (dentelle, maille élastique et broderies).



SEGMENT DE MARCHE

- Lingerie féminine et masculine

- Maillots de Bain, femme et homme

- Niches médicales et articles de sports



PARCOURS PROFESSIONNEL

- 2009 : création agence CBL SARL

- 2003/2008: Direction commercial NOYON Dentelles

- 1995/2002: Chef des ventes France DOGI International Fabrics

- 1992/1995: Délégué commercial LIEBAERT Fabrics



Mes compétences :

Commercial

Management

Marketing

Marketing management