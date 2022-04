Christophe BLANCHARD

Après une expérience signifiative en tant que Responsable de Centre de Profit, j'ai acquis des compétences dans le Management, la Gestion, le Commerce et la Logistique.

J'ai également créer une agence de services à la personne dans la ville de Caen.

Je suis aujourd'hui en poste en tant que Responsable Logistique et reste toujours à l'écoute du marché.



Management,

Recrutement d'équipes de distribution, de production, d'intervenant de ménage, garde d'enfants

Encadrement d'équipes de 5 agents de maîtrise et de 150 collaborateurs

Animation des réunions avec les IRP

Analyses et mise en oeuvre de moyens suppplétifs



Gestion,

Animation des Entretiens Annuels

Formation du personnel

Suivi des coûts de distribution, du budget et des indicateurs de productivité,

Suivi de la masse salariale, modulation et intérim,

Application des normes de sécurité, contrôle et suivi du matériel,

Déploiement d'une nouvelle convention collective.



Commerce

Relation commeriales, prospection, négociation, conseils.



Logistique

Planification, ordonnancement des activités de production et des flux de transport.

Gestion du stock et organisation de la Plate forme.

Mise en place d'une activité de production mécanisée.



Informatique

Maîtrise des logiciels Excel, Word, Powerpoint,Outlook, navigation internet.



Mes compétences :

Animation

Animation d'équipes

COMMERCE

Conduite de projet

Gestion budgétaire

Gestion de Centre de Profit

Gestion de portefeuille

Logistique

Managment

Pilotage

Reglementation

Responsable d'agence