Christophe BLEIN

Après des études dans les métiers de l'art et le design, la plasturgie m'a ouvert ses portes. Le soufflage, l'injection, l'extrusion et le thermoformage sont des modes de transformation que je survole.En revanche, je déclare ma flamme au rotomoulage en 1994. Cette impréssionnante machine réalise d'énormes pièces sans soudure ! J'apprends seul tout d'abord, à trouver des astuces avec les paramètres et à jouer avec les températures. Puis d'année en année, je découvre d'autres machines, d'autres matières à mettre en oeuvre et des pièces de plus en plus techniques. Aujourd'hui, je reste passionné par ces machines qui réalisent des pièces robustes en corps creux. Chaque nouveau produit est un challenge a relever.