Christophe BLIN

Développeur et concepteur d'applications web et mobile depuis plus de 10 ans, j'occupe actuellement le poste d'architecte logiciel senior chez Orange Applications for Business. J'ai également occupé des postes de responsable projet en méthode agile (SCRUM).



Diplômé de l'EPITA promotion SIGL 2005, j'ai choisi de conserver l'excellence technique comme moteur de ma carrière.



Mes compétences :

JAVA

JavaScript/Ajax

PHP

Scrum master

JavaScript

Gestion de projet

MySQL

Microsoft .NET

Oracle