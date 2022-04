Christophe BLINOFF

MONDIAL ENERGY SERVICES vous propose l’achat et la vente de groupes électrogènes neufs et d’occasion.

Nous reprenons tous groupes électrogènes d’occasion toutes marques :

SDMO – CATERPILLAR – CUMMINS – PERKINS – VOLVO – MTU – WAUKESHA – JENBACHER

Toutes puissances, diesel et gaz, centrale cogénération, centrale EJP.



Nos spécialistes sont prêts à vous accompagner à évaluer vos équipements, groupes électrogènes diesel, gaz, centrales de cogénération, centrales EJP, turbines… etc.

Nous recherchons et achetons en permanence, des machines en l'état:

• Groupes Électrogènes, Centrales de Cogénération et EJP, sur châssis, insonorisés, en container.

• Systèmes de chauffage gaz et récupération en blanchisserie, skids, chaufferies container, économiseurs

• Groupes Froids - Groupes Frigorifiques, Compresseurs, Aérothermes ...

• Matériels industriels électriques : Transformateurs, Cellules, disjoncteurs, Onduleurs, Armoires Électriques ...

• Matériel de levage : Chariots élévateurs, Grues ...



Mondial Energy Services vous donne la clé d'une offre commerciale dans laquelle, nous vous proposons la prise en charge des travaux de manutention, démantèlement ainsi que le chargement et le transport en France et dans toute l’Europe.





N’hésitez pas à nous faire parvenir toute offre par E-mail à l’adresse suivante : mondialenergyservices@orange.fr



Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou un éventuel entretien, afin de vous présenter notre société plus en détails.











MONDIAL ENERGY SERVICES : Z.I. 38 RUE MARCEL DASSAULT – 93140 BONDY

Tél. : 01 48 12 48 67 • Fax : 01 48 12 92 18 Mob. 06 63 64 87 22

Email : mondialenergyservices@orange.fr

SIRET 81910639400011 - 819106394 R.C.S. BOBIGNY